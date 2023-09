Haute-Garonne : réaménagement du square Gabolde, à Revel

La ville de Revel (Haute-Garonne) a lancé le réaménagement du square Gabolde, situé en face du centre culturel Get, à l’angle de la rue des Escoussières et du boulevard Carnot. Le chantier, commencé le 4 septembre 2023, se déroulera en plusieurs phases et devrait être achevé début 2024.

Les travaux consisteront, entre autres, à agrandir le jardin existant et à végétaliser les parkings. La traversée du boulevard et l’entrée du cinéma seront sécurisées grâce à l’installation d’un plateau surélevé et à la mise en place d’un parvis réservé aux piétons. À ces travaux s’ajouteront la pose de mobiliers urbains et l’aménagement paysager de la zone.

Au total, le coût de cette opération s’élève à plus de 800 000 euros pour la ville de Revel. Cette dernière bénéficie du soutien financier du conseil départemental de la Haute-Garonne, de l’État à travers le Fonds vert, et de l’agence de l’eau Adour-Garonne.