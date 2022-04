Haute-Garonne : réaménagement de la rue du Médoc à Tournefeuille

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Débutés en décembre 2021, les travaux de rénovation de la rue du Médoc à Tournefeuille (Haute-Garonne) s’achèveront en février 2023.

Toulouse Métropole assure depuis 2009 la gestion de voirie sur le territoire de la commune de Tournefeuille (Haute-Garonne), qui compte plus de 180 kilomètres de voirie. En novembre 2021, l’un des plus importants chantiers demandés par la Ville avait été inauguré après plusieurs mois de travaux. Il s’agissait de la rénovation du chemin et de la placette des Bourdets.

Depuis décembre 2021, c’est au tour de la rue du Médoc de faire l’objet d’une réhabilitation. Les travaux devraient s’achever au début de l’année 2023, selon le calendrier prévisionnel. Ils sont découpés en plusieurs phases, dont l’assainissement, l’enterrement des réseaux électriques, la rénovation de l’éclairage public et la mise à neuf de la voirie.

Par ailleurs, les travaux de réfection du chemin de la Peyrette, débutés en début d’année, se sont achevés début avril 2022. La rénovation des réseaux, rue Gaston-Doumergue, se terminera elle aussi au cours de ce printemps.