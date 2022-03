Haute-Garonne : réaménagement de la place de la République à Muret

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Muret, la place de la République s’apprête à retrouver une nouvelle jeunesse.

Commencés en 2016, les travaux de réhabilitation du centre historique de Muret (Haute-Garonne) continuent. GRDF finalise actuellement la réfection et la sécurisation de l’intégralité de son réseau gaz et des branchements des particuliers.

En parallèle, la seconde étape de ce vaste programme de réhabilitation est lancée. Elle concerne le réaménagement des rues du centre historique de la ville. Cette phase du chantier permettra à la place de la République de retrouver son dynamisme. Elle est confiée à l’entreprise Guintoli.

L’objectif de la réhabilitation de ce lieu historique est d’offrir plus de place pour les piétons et les vélos, d’aménager davantage d’espace pour les promenades et de réduire la pollution visuelle et sonore.

Le chantier se déroulera en deux phases. La première concerne la réalisation de la place. Elle devrait être livrée en juin prochain. La seconde phase portera sur les travaux de préservation et de mise en valeur de la halle.

Soulignons que la Ville travaille actuellement sur la renaissance de la place avec la réhabilitation de l’ancien « disque bleu » et l’implantation de commerces. Pour s’informer sur le projet, la Maison du projet est ouverte, au 14 de la place de la République.