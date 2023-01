Haute-Garonne : réaménagement de la grande-rue Saint-Michel à Toulouse

À Toulouse (Haute-Garonne), la grande-rue Saint-Michel fait l’objet d’un projet de réaménagement global en vue d’améliorer le cadre de vie des habitants tout en renforçant l’activité commerciale. Engagée en mars 2022, la première phase du projet a consisté en une mise en sens unique expérimentale entre l’ancienne prison et la place Lafourcade. La seconde phase portera sur le réaménagement du cœur du quartier Saint-Michel pour un montant d’environ 8 millions d’euros. Elle commencera au printemps 2023 pour s’achever en 2025.

La voie à sens unique sera maintenue pour les voitures. Les vélos, quant à eux, disposeront d’une large piste cyclable sécurisée. Aménagée de chaque côté de la voie centrale de circulation, cette piste cyclable constituera une portion de la ligne 1 du Réseau express vélo (REV). Ce dernier reliera à terme le sud-est au nord-ouest de l’agglomération. Par ailleurs, la végétalisation de la rue et la requalification de l’espace public sont programmées. Ainsi, les trottoirs vont être élargis et rendus plus accessibles aux piétons, notamment aux personnes à mobilité réduite (PMR). La place Lafourcade, le parvis de la prison Saint-Michel et l’espace devant l’école Pierre-Dupont seront, quant à eux, reconfigurés.