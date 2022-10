Haute-Garonne : Ramonville-Saint-Agne, rénovation de la résidence Francis-Barousse.

Au cœur de la commune de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne), la résidence Autonomie Francis-Barousse accueille des personnes âgées de plus de 60 ans. Elle comprend 48 logements dont 38 appartements dans le bâtiment principal et dix autres répartis dans les bâtiments A et B. Afin d’améliorer le confort et le cadre de vie des résidents, dix logements de l’établissement bénéficient d’une rénovation depuis l’été. Ils seront livrés à partir de novembre 2022.

Par ailleurs, le conseil départemental de Haute-Garonne investit chaque année environ 20 millions d’euros dans les logements adaptés. Engagé en faveur du maintien à domicile des seniors, il a signé un partenariat avec l’entreprise immobilière Groupe des Chalets pour la création d’environ 300 logements seniors dans le département d’ici à cinq ans. En avril dernier, le constructeur avait créé 64 logements spécialisés au sein de la résidence Romane, dans le quartier de La Roseraie à Toulouse.

Une autre opération développée par la société immobilière Cogedim est également en cours de réalisation au quai Saint-Pierre. L’objectif est de construire une nouvelle résidence senior de 89 logements.