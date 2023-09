Haute-Garonne : poursuite des aménagements de la RD618, à Cazaunous et à Moncaup

Le département de la Haute-Garonne poursuit ses travaux sur son réseau routier. Entre les mois de juillet et septembre 2023, la collectivité a réalisé des aménagements sur la RD618, au niveau de Cazaunous et de Moncaup. Ces travaux consistaient à sécuriser la section située en dessous du hameau de Saint-Anne et qui donne accès au col des Ares. Concrètement, des caniveaux ont été posés à la place du fossé existant. Pour ce faire, un budget de 150 000 euros a été mobilisé par la collectivité.

Dans la continuité de ces interventions, une nouvelle opération a été lancée le 13 septembre 2023. Celle-ci concerne la section de la RD618 située au-dessus du carrefour avec la RD39. Il s’agit d’une extension des aménagements entrepris sur la section précédente. Ce second chantier devrait durer jusqu’en octobre 2023. Une enveloppe de 200 000 euros, financée par le conseil départemental de la Haute-Garonne, est investie dans sa réalisation. Précisons que l’objectif de la collectivité est de sécuriser le croisement des véhicules au niveau du carrefour.