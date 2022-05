Haute-Garonne : pose de la première pierre de la résidence senior Quai-Saint-Pierre à Toulouse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La future résidence senior de Toulouse, Quai-Saint-Pierre, proposera 89 logements et 43 places de parking.

Le promoteur immobilier Cogedim lance la construction d’une résidence senior baptisée Quai-Saint-Pierre à Toulouse (Haute-Garonne). La pose symbolique de la première pierre s’est tenue le 21 avril 2022, en présence du maire de la ville, Jean-Luc Moudenc. Cette résidence, conçue par l’architecte Axel Letellier, prendra place sur un ancien site d’EDF. Elle proposera trois bâtiments, totalisant plus de 4 500 m² de surface. Elle comptera 89 logements, 43 places de parking et plus de 700 m² d’espaces communs, incluant un restaurant, une salle de sport, une bibliothèque et des jardins. Pour le promoteur, cette résidence permettra de favoriser l’autonomie des seniors, tout en conciliant confort, sécurité et bien-être.

LaSalle Investment Management, gestionnaire mondial d’actifs immobiliers, vient d’annoncer l’acquisition de ce projet au promoteur, pour le compte de son fonds pan européen Encore+. La résidence, déjà pré-louée en intégralité, constitue le premier investissement du fonds dans le domaine des résidences seniors. La livraison de l’immeuble est attendue au deuxième trimestre 2024. Celui-ci sera géré par Cogedim Club, la filiale du groupe Altarea qui est spécialisée dans les résidences seniors.