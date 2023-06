Haute-Garonne : point sur les chantiers des établissements scolaires à Toulouse

Le département de la Haute-Garonne accompagne les collectivités dans l’amélioration et la modernisation de leurs collèges. D’ici à 2024, 22 établissements scolaires seront construits, rénovés ou agrandis grâce à un plan d’investissement de 320 millions d’euros. Plusieurs écoles toulousaines sont concernées par ce soutien financier.

Dans le quartier de Lalande, le chantier du collège Rosa-Parks s’est achevé le 6 mars 2023 après trois ans de travaux. Il comprenait la construction d’un nouveau bâtiment d’enseignement et la rénovation énergétique du bâtiment existant. Le coût de l’opération s’élève à plus de 15 millions d’euros.

Situé en plein centre-ville, le lycée Pierre-de-Fermat a bénéficié de travaux de restauration sur ses deux portails extérieurs et sur ses deux cours intérieures. Le chantier, lancé en 2019, est chiffré à plus de 3 millions d’euros. Cet édifice emblématique comprend des parties de l’ancien établissement des Jésuites et de l’hôtel de Bernuy.

Enfin, l’école des Ponts-Jumeaux sera agrandie pour accueillir à terme 490 élèves contre 390 actuellement. Les travaux devraient commencer cette année pour une livraison prévue à la rentrée 2024 ou début 2025.