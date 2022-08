Haute-Garonne : Paulhac, le parking nord de la forêt de Buzet réaménagé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Paulhac (Haute-Garonne), le parking nord et les zones de stationnement de la forêt de Buzet bénéficient d’un nouvel aménagement.

Le Conseil département de la Haute-Garonne a procédé au réaménagement du parking nord de la forêt de Buzet, à Paulhac, afin de donner l’accès aux autocars. Un deuxième parking a été créé pour accueillir des véhicules légers, tout en permettant le stationnement d’autocars scolaires. La réalisation d’une plateforme dédiée aux piétons entre les deux parkings et la réfection complète de la voie existante ont également été effectuées. Les travaux ont commencé en septembre 2021 et se sont achevés en juillet dernier. Le coût total du chantier s’élève à plus de un million d’euros.

Plusieurs travaux d’aménagements recommandés par les services de l’État ont été accomplis dans le cadre de ce chantier. Ils portaient notamment sur la plantation de haies entre les propriétés privées et le parking, ainsi que sur la pose d’une bâche à incendie avec des barrières de protection. Les places de stationnement ont, en outre, été végétalisées. Enfin, une prairie viendra compléter ces aménagements d’ici à fin 2022.