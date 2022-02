Haute-Garonne : ouverture à l’été 2022 du nouveau bassin nordique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Blagnac a fait le choix de transformer sa piscine olympique extérieure en bassin nordique pour augmenter et diversifier sa fréquentation.

D’importants travaux ont débuté en décembre 2020 à la piscine des Ramiers, à Blagnac (Haute-Garonne). Ils devraient être achevés en juin 2022. Le chantier consiste à transformer le bassin extérieur en un bassin nordique. En effet, le bassin intérieur, mesurant 25 mètres de long, ne répondait plus aux besoins des associations, des écoles et des usagers. La profondeur de la piscine extérieure va donc être augmentée de 1,30 mètre à 1,80 mètre. L’objectif est de permettre diverses activités aquatiques comme l’aquabike, l’aquagym et l’aquafitness.

Le « nouveau » bassin restera toutefois homologué pour accueillir des compétitions de natation. D’autres travaux sont en outre prévus, comme l’aménagement de nouveaux vestiaires, de douches et d’équipements de chauffage. À terme, la future piscine nordique sera accessible toute l’année, avec une température à 28 °C.

Ce vaste projet est chiffré à 8,5 millions d’euros. Il est financé par la ville de Blagnac. L’Agence nationale du sport participe également à hauteur de 1,2 million d’euros. La conception, la réalisation et l’exploitation technique sont confiées à l’Agence d’architecture Urbaine Kultur.