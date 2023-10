Haute-Garonne : livraison de la résidence intergénérationnelle Jean-Paul Fontan, à Toulouse

Le 21 septembre 2023, la résidence Jean-Paul Fontan, située à Toulouse (Haute-Garonne), a été inaugurée par l’association Habitat et Humanisme Midi-Pyrénées, porteur du projet. Cette maison intergénérationnelle offre des logements confortables aux personnes en situation de précarité et d'isolement.

L’ensemble propose 36 logements, dont 15 sont réservés aux personnes isolées en grande difficulté, et 12 aux familles monoparentales et aux jeunes travailleurs. Les neuf autres sont dédiés aux ménages qui nécessitent un accompagnement particulier. L’établissement offre, par ailleurs, des espaces communs comme une salle de jeux, une salle de convivialité, un salon, un espace numérique ainsi qu’une laverie et un jardin collectif.

Sur le plan énergétique, la résidence dispose d’un système géothermique (utilisant la chaleur du sous-sol et des eaux souterraines pour chauffer un bâtiment) et de panneaux photovoltaïques.

Ce projet vise à favoriser le vivre-ensemble en rassemblant différentes générations et origines au sein d’un seul lieu de vie.