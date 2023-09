Haute-Garonne : livraison de la nouvelle caserne de gendarmerie intercommunale de Cugnaux et de Villeneuve-Tolosane en 2024

En projet depuis plusieurs années, la nouvelle caserne de gendarmerie intercommunale de Cugnaux (Haute-Garonne) et de Villeneuve-Tolosane (Haute-Garonne) est en construction. Les travaux, débutés en mars et officiellement lancés fin mai, devraient prendre fin au second semestre 2024.

Cette caserne sera aménagée dans les secteurs de Pée d’Estèbe et de Belle Enseigne, sur un terrain situé à cheval entre les municipalités de Cugnaux et de Villeneuve-Tolosane. Les logements de fonction seront répartis dans 15 immeubles, allant du R+1 au R+3. Plusieurs bureaux, des aires de jeux et des espaces verts seront aussi aménagés sur le site. À terme, ce dernier hébergera l’actuelle compagnie Toulouse-Mirail, qui deviendra la compagnie Cugnaux-Villeneuve. Il accueillera également le Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Colomiers et la communauté de brigade de Cugnaux.

La construction de cette caserne est financée par le bailleur Promologis et Toulouse Métropole, qui prend en charge les travaux de voirie.