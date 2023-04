Haute-Garonne : le projet de château d’eau de Préserville se poursuit

Engagé dans la préservation de la ressource en eau, le département de la Haute-Garonne a lancé la construction d’un nouveau château d’eau à Préserville. D’une hauteur de 39 mètres et d’une capacité de 600 mètres cubes, celui-ci remplace l’ancien réservoir édifié en 1969. Il doit assurer la desserte en eau potable de plus de 2 000 habitants pour les communes de Préserville, de Sainte-Foy-d’Aigrefeuille et de Lauzerville.

La création de l’ouvrage est chiffrée à plus de 1,4 million d’euros. Le chantier a été financé à hauteur de 15 % par l’agence de l’eau Adour-Garonne, à 20 % par le conseil départemental de Haute-Garonne et à 65 % par RÉSEAU31.

Alors que le nouvel équipement a été mis en service en décembre 2022 après dix-huit mois de travaux, la démolition de l’ancien château n’a été achevée qu’en février 2023. Quelques interventions sont encore en cours, notamment l’aménagement des voiries et la végétalisation de la zone.

La commune d’Auriac-sur-Vendinelle s’est également dotée d’une nouvelle station d’assainissement, mise en service en octobre 2022. Cette dernière a fait l’objet d’une visite de Sébastien Vincini, le président du conseil départemental, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, le 22 mars 2023.