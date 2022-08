Haute-Garonne : le pont de Mauzac qui enjambe la Garonne sera en chantier d’ici à 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Réhabilitation d'ouvrage Supprimer Valider Valider

Le département de la Haute-Garonne assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration du pont de Mauzac.

Depuis le 18 juillet 2022, le pont de Mauzac (Haute-Garonne), sur la RD53, fait l’objet de travaux de rénovation. Ce chantier, mené par le Département, porte sur la réhabilitation des éléments en béton armé, sur la restauration et la remise en état des parties en maçonnerie de briques. Les travaux, qui seront réalisés de jour, vont durer six mois, avec une livraison programmée pour le 18 janvier 2023. Cette opération a pour objectif de renforcer et de sécuriser l’ouvrage, et d’optimiser le confort des usagers. Son coût s’élève à environ 1 million d’euros, entièrement financés par le Département, qui assure la maîtrise d’œuvre du chantier par l’intermédiaire de son service ouvrage d’art.

D’août 2022 jusqu’à la fin des travaux, la circulation sur le pont va être adaptée. La circulation des véhicules légers s’effectue ainsi sous alternat par feux. Des déviations sont mises en place pour les poids lourds. L’accès piéton est quant à lui maintenu pendant toute la durée de l’opération.