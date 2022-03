Haute-Garonne : le nouveau conservatoire de musique de Blagnac ouvrira en mars 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Un nouveau bâtiment a été construit dans le quartier d’Andromède, à Blagnac, pour accueillir les activités du conservatoire de musique.

Le conservatoire de musique et de danse de Blagnac (Haute-Garonne) a été relocalisé dans le quartier d’Andromède. Un nouveau bâtiment a été construit afin de regrouper les formations et les apprentissages proposés par l’établissement. Il doit ouvrir le 7 mars 2022. Il disposera d’une trentaine de salles. Quatre d’entre elles serviront à la formation musicale. Trois autres (150 m2 chacune) seront utilisées comme studios de danse. À cela s’ajoutera un auditorium qui pourra accueillir une centaine de personnes (capacité extensible à deux cents places grâce à une ouverture sur le hall).

Deux parvis agrémenteront par ailleurs l’extérieur de l’édifice : l’un est situé en face du lycée Saint-Exupéry, le second a été aménagé dans le parc attenant. Le nouveau siège du conservatoire de musique et de danse pourra accueillir plus de 1 300 élèves. Avec la configuration des salles, l’établissement mettra en place un apprentissage de la musique par le collectif et ouvrira une classe de jazz. Des journées portes ouvertes seront organisées les 26 et 27 mars prochains pour faire découvrir l’infrastructure et l’offre d’enseignement.