Haute-Garonne : le conseil départemental soutient le Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest

Le Département de la Haute-Garonne s’est engagé dans le financement du projet de ligne à grande vitesse (LGV) Toulouse-Bordeaux.

Le mardi 26 octobre dernier, les élus du conseil départemental de la Haute-Garonne ont validé la participation du Département à hauteur de 631,03 M€ au financement du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO). Ce dernier concerne la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse et celle de Bordeaux-Dax. Cette ouverture nationale et européenne permettra de désenclaver et de renforcer l’attractivité du territoire, au bénéfice des acteurs économiques et de tous les habitants. Après la Région Occitanie, le Département sera ainsi le deuxième financeur du projet qui prévoit de mettre la ville de Toulouse à 3 h 10 de Paris, contre 4 h 20 actuellement.



Notons que le GPSO, d’un coût global de 10,3 Mds €, est financé par l’État à hauteur de 4,1 Mds €. Cinq départements en plus de la Haute-Garonne, six communautés d’agglomération, ainsi que le Sicoval et le Muretain participeront au financement de la LGV en Occitanie.



Si le plan de financement est validé par le Conseil d’État au début de l’année prochaine, les travaux pourront commencer en 2024, pour une mise en service de la LGV Bordeaux-Toulouse en 2030-2032.