Haute-Garonne : la première étape du projet « Chemins de la Liberté Haute-Garonne » se concrétise.

Un comité de pilotage s’est tenu le 29 octobre dernier pour passer à la première étape du projet mémoriel « Chemins de la Liberté Haute-Garonne ».

La communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises (CCPHG) et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre souhaitent valoriser les anciens chemins empruntés par les Français et les Espagnols pour fuir l’oppression nazie durant la Seconde Guerre mondiale en Haute-Garonne. Ils ont baptisé ce projet « Chemins de la Liberté Haute-Garonne ». Le premier comité de pilotage du 29 octobre 2020 a permis de faire le point sur l’avancement des différents dossiers. Il a été décidé qu’une première étape du projet mémoriel va être entamée, à savoir la création d’un sentier d’interprétation de 4 km à Marignac, celui-ci s’étendra, à terme, jusqu’à Bausen, dans le Val d’Aran. Le budget d’environ 45 k€ consacré à ce premier tronçon, ainsi que les aspects techniques ont été détaillés durant ce comité de pilotage. Même si Alain Puente, le président de la CCPHG a tenu à souligner qu’il fallait « maintenant passer à la phase concrète », le lancement des travaux ne sera prévu qu’au début 2021 au plus tôt. Ce « premier chemin de la liberté » du département devrait voir le jour d’ici l’été 2021.