Haute-Garonne : la caserne Carsalade, en région toulousaine, sera opérationnelle d’ici à mi-octobre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

La nouvelle caserne Carsalade, située dans la zone du Chapitre, couvrira les zones de Cugnaux, de Portet-sur-Garonne et du sud de Toulouse.

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne mettra en service la nouvelle caserne Carsalade, la cinquième de l’agglomération toulousaine, en octobre 2022. Cette infrastructure, installée dans la zone du Chapitre à Toulouse (Haute-Garonne), s’étend sur 6 500 m² de surface et s’élève sur trois étages. Plus de 60 sapeurs-pompiers professionnels, tous issus de la caserne Vion, et 45 sapeurs-pompiers volontaires seront affectées à ce nouvel établissement qui couvrira les zones de Cugnaux, de Portet-sur-Garonne, de Saint Simon et du sud de Toulouse.

Rappelons que l’ouverture de cette caserne, qui suit celle d’Atlanta du côté de Balma (Haute-Garonne), fait partie d’un programme de construction mené par le SDIS de la Haute-Garonne, qui entend adapter son organisation à la croissance démographique ainsi qu’à l’évolution des risques sur le territoire. Cette entité souhaite aussi améliorer l’accueil de son équipe et optimiser sa couverture opérationnelle afin de réduire les délais d’intervention.