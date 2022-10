Haute-Garonne : La basilique Saint-Sernin de Toulouse fera peau neuve en 2023

Patrimoine historique et religieux de Toulouse (Haute-Garonne), la façade de la basilique Saint-Sernin est en pleins travaux de rénovation depuis août 2022. Pour la Ville, il s’agit de la deuxième phase du chantier après la piétonnisation de la place et la restauration des peintures intérieures. La livraison est programmée pour le dernier trimestre 2023.

Sur l’édifice religieux, des travaux préparatoires ont déjà commencé. Ils visent à prioriser la réhabilitation de la rosace, des toitures, ainsi que de l’ensemble de la façade ouest. Des échafaudages recouvrent actuellement le monument au-dessus du porche d’entrée. Ainsi, les travaux de rénovation proprement dits vont commencer dès ce mois d’octobre 2022.

En premier lieu, les parements de briques seront nettoyés, puis le remplacement des pierres de taille suivra. La toiture, la charpente, et l’ensemble des menuiseries seront entièrement rénovés. Quant au portail occidental de la basilique, il sera également restauré avec les corniches et les sculptures de sa partie supérieure. Et enfin, la grande rosace et sa verrière occidentale feront également l’objet d’une restauration.

Le coût total de cette nouvelle opération s’élève à 3 millions d’euros.