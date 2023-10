Haute-Garonne : « L'Envol », une nouvelle résidence intergénérationnelle et inclusive à Balma

Sur le site de l'ancien centre d'essais aéronautiques de Toulouse (CEAT), à Balma (Haute-Garonne), un ensemble immobilier baptisé « L’Envol » a été construit. Inauguré le 22 septembre 2023, il est situé dans l’écoquartier Guillaumet et comprend 80 logements.

Les habitations sont réparties en différentes catégories pour répondre aux besoins de chaque résident. Ainsi, 16 logements sont destinés aux familles monoparentales et aux jeunes en insertion et 16 autres sont réservés aux personnes isolées et en grande difficulté. Par ailleurs, L’Envol dispose également d’une vingtaine de logements conçus pour les seniors et d’une dizaine d’habitats inclusifs pour les personnes en situation de handicap. S’y ajoutent des espaces communs sur 300 m², comprenant une salle de jeux et un jardin partagé.

Ce projet, évalué à plus de 10 millions d'euros, a été financé par la Banque des territoires, Action Logement, l’État, Toulouse Métropole, la région Occitanie et le conseil départemental de la Haute-Garonne.