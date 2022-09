Haute-Garonne : l’école de l’Aérogare de Blagnac sera ouverte aux visiteurs.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Blagnac (Haute-Garonne), une journée portes ouvertes est prévue fin septembre 2022 à l’école de l’Aérogare.

Accueillant de nouveau des élèves depuis la rentrée de cette année, le groupe scolaire de l’Aérogare à Blagnac (Haute-Garonne) sera ouvert au public fin septembre 2022. Cette journée portes ouvertes vise à faire découvrir les nouveaux locaux de l’établissement.

Des travaux de réaménagement du bâtiment ont été réalisés pour un montant d’environ 10 millions d’euros. Le chantier a porté sur la construction d’un nouvel ensemble de 17 classes, destiné à accueillir environ 370 élèves (six classes de maternelle au rez-de-chaussée et 11 classes élémentaires à l’étage). Il a aussi permis de créer un restaurant scolaire de 290 places, une bibliothèque centre documentaire (BCD) et une cour extérieure dotée d’emplacements de stationnement. En annexe, un gymnase de 1 052 m² a été construit pour accueillir différentes activités sportives (escrime, badminton et sports collectifs).

Le projet de reconstruction a également été associé au réaménagement de la place Verdun. Cette opération a concerné l’aménagement d’un accès piétonnier et cycliste, permettant une liaison avec les voies du tramway et la route attenante au nouvel établissement.