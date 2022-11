Haute-Garonne : installation de panneaux photovoltaïques sur deux bâtiments publics columérins

La municipalité de Colomiers (Haute-Garonne) poursuit ses investissements dans le déploiement de panneaux photovoltaïques. Au cours de l’été 2022, elle a signé un accord de partenariat avec la société Citoy'enR pour équiper deux bâtiments publics, le centre de loisirs du Cabirol et l’école maternelle Alain-Savary. Cette collaboration porte sur l’installation de plus de 1 000 m2 de panneaux qui devraient produire plus de 240 MWh d’électricité, soit la consommation annuelle de plus d’une cinquantaine de foyers.

Pour la Municipalité, l’opération, qui sera réalisée en 2023, s’inscrit dans un objectif de sobriété énergétique. Les équipements seront raccordés au réseau de distribution du secteur. Ils permettront à la commune de percevoir plus de 600 euros de redevances annuelles avec la mise à disposition des toitures des deux bâtiments, sur une période de vingt ans. Le projet entre également dans le cadre d’une démarche de transition énergétique promouvant les énergies renouvelables.

Depuis 2010, la municipalité de Colomiers a déployé des panneaux photovoltaïques sur plusieurs bâtiments communaux, dont la crèche du Château d’eau, le groupe scolaire Lucie-Aubrac et le complexe sportif Capitany.