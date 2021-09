Haute-Garonne : inauguration du poste source électrique de Balma-Gramont

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Equipement Supprimer Valider Valider

Une enveloppe de 28 M€ a été investie dans la création du nouveau poste source électrique de Balma-Gramont.

Le nouveau poste source électrique de la ZAC Balma-Gramont, situé au nord-est de Toulouse (Haute-Garonne), a été inauguré le 3 septembre 2021. La cérémonie s’est tenue en présence de Marianne Laigneau, la présidente du directoire d’Enedis, de Xavier Piechaczyk, le président du directoire de Réseau Transport d’Électricité (RTE), de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, et de Vincent Terrail-Novès, le maire de Balma (Haute-Garonne). L’aménagement de cette infrastructure, estimé à 28 M€, est le fruit d’une collaboration entre Enedis et RTE, mise au service d’un territoire dynamique et ambitieux en matière de transition énergétique. Au total, cette opération a nécessité sept ans de préparation et deux ans de travaux.

La construction de ce poste électrique a pour objectif de répondre à un besoin croissant de consommation lié au développement des zones d’habitat et d’activités, et à l’évolution des usages en électricité, notamment celui des véhicules électriques. Jouant un rôle essentiel dans le système électrique global de la métropole toulousaine, cet équipement est en mesure d’alimenter 35 000 foyers. À terme, son potentiel sera de 100 000 ménages. L’infrastructure permet, par ailleurs, d’accompagner le déploiement de nombreux chantiers d’envergure, comme ceux de la 3e ligne de métro, du nouveau téléphérique (Téléo) et des 16 ZAC voisines.