Haute-Garonne : inauguration du nouveau centre d’incendie et de secours de Saint-Jory

Mis en service depuis juillet 2023, le nouveau centre d’incendie et de secours (CIS) de Saint-Jory (Haute-Garonne) a été inauguré le 9 septembre dernier. La cérémonie s’est déroulée en présence de Thierry Fourcassier, le maire de la ville, et de quelques élus départementaux.

La création de cette infrastructure vise à répondre à la croissance démographique du département, à améliorer l’efficacité des secours et à renforcer la qualité d’intervention des sapeurs-pompiers. Ce centre couvre dix communes dont Gagnac-sur-Garonne, Gratentour et Bruguières (Haute-Garonne).

Le bâtiment, d’une surface de 998 m², est aménagé sur une parcelle de plus de 5 000 m². Il compte 396 m² de locaux pour les véhicules, 72 m² de locaux techniques et d’autres dédiés aux hébergements. Le site dispose également de bureaux administratifs, d’un espace de restauration et d’une salle de sport.

Ce projet est évalué à plus de 2,5 millions d'euros. Le financement a été pris en charge par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et le conseil départemental de la Haute-Garonne.