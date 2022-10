Haute-Garonne : inauguration du lycée Simone-de-Beauvoir à Gragnague

À Gragnague (Haute-Garonne), les travaux d’aménagement du lycée Simone-de-Beauvoir ont pris fin. L’établissement a accueilli ses premiers élèves à la rentrée de septembre dernier. L’inauguration de ce nouvel établissement scolaire s’est tenue le 3 octobre en présence de Carole Delga, la présidente de la Région. Depuis 2016, l’établissement Simone-de-Beauvoir est le neuvième lycée construit par la Région. Il figure également parmi les bâtiments à énergie positive ouverts par le Département.

Aménagé sur une surface d’environ 18 000 m2, le lycée dispose d’une capacité d’accueil de plus de 1 700 élèves. Il est équipé d’un internat, d’un service de restauration, d’un foyer et d’une salle de musculation. Par ailleurs, l’établissement fonctionne également en autoconsommation grâce au système de géothermie qui assure la totalité du chauffage de la fondation. Des panneaux photovoltaïques de plus de 2 000 m2 ont été aussi installés. S’ajoute aux nouvelles infrastructures un terrain de football, entouré d’un anneau d’athlétisme, d’une aire de lancer de poids et d’une zone de saut.

Au total, un budget de plus de 49 millions d’euros issu de la région Occitanie a été alloué à ce projet.