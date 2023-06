Haute-Garonne : inauguration de la rue du Pagès à Martres-Tolosane

La rue du Pagès à Martres-Tolosane, dans le département de la Haute-Garonne, se présente désormais sous une nouvelle apparence. Après d’importants travaux de rénovation et de requalification, elle vient d’être inaugurée le 24 mai 2023, en présence d’élus et de riverains.

Cette rue, qui marque l’entrée de la commune, a été entièrement réaménagée afin d’assurer la sécurité des piétons en fluidifiant et en ralentissant notamment la circulation automobile. Le chantier a notamment permis de réhabiliter les trottoirs, de réorganiser le stationnement et de valoriser l’esthétique de cette voie avec un bel aménagement paysager. De nombreuses opérations ont également été effectuées sur la chaussée. Parmi elles : l’enfouissement du réseau électrique et la réfection du réseau pluvial, de l’assainissement collectif, et des réseaux de gaz de ville, de téléphonie et d’Internet.

Outre ce chantier, d’autres travaux de réaménagement sont d’ores et déjà prévus à Martres-Tolosane, dont la requalification de l’avenue de la Gare en 2024 et celle de l’avenue des Pyrénées.