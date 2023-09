Haute-Garonne : inauguration de la résidence Habitat Jeunes de Balma

Débutée en novembre 2021, la construction de la résidence Habitat Jeunes de Balma (Haute-Garonne) a pris fin en mai 2023. Inauguré en juin dernier, l’équipement offre 80 logements de types T1 et T2. Il propose un accueil temporaire et un hébergement mensuel destiné aux jeunes engagés dans un parcours d’insertion.

Le bâtiment a été érigé dans la ZAC de Balma-Gramont, en limite nord de l’écoquartier Vidailhan. Il s’articule autour d’un espace collectif central constitué d’un pôle administratif, d’un pôle socio-éducatif, d’un pôle encadrement et d’espaces techniques. Le projet comprend aussi la résidence La Garrigue, composée de 20 logements locatifs sociaux, allant du T2 au T5.

Portée par l’Association nationale de recherche et d’action solidaire (ANRAS), l’opération a été réalisée par le Groupe des Chalets. Celui-ci mène d’autres projets d’habitat adapté pour le compte d’autres établissements. Une pension de famille est, entre autres, en cours de conception avec « Le Foyer du May », à Saint-Martin-du-Touch. Des maisons partagées Simon de Cyrène (entre personnes valides et handicapées) verront également le jour à Pibrac.