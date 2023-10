Haute-Garonne : inauguration de la nouvelle gare de Toulouse Matabiau

Durant trois ans, la gare de Toulouse Matabiau, dans le département de la Haute-Garonne, a subi une transformation majeure, de la base au sommet. Le 5 septembre 2023, les nouveaux aménagements ont été officiellement inaugurés, en présence des élus locaux et des représentants de la SNCF.

Cette opération, baptisée « Néomatabiau », a porté sur la modernisation du site et sur sa réhabilitation en un pôle d’échanges multimodal. De nombreux travaux ont été réalisés, dont l’amélioration de l’accès des personnes à mobilité réduite. Des rampes d’accès et des ascenseurs desservant l’intégralité des quais ont notamment été aménagés. Le chantier a aussi inclus la création d’une nouvelle salle d’attente et le doublement de la largeur du passage souterrain afin d’anticiper l’augmentation des flux. Le site propose désormais divers services, dont des loueurs de voitures et plusieurs boutiques à l’intérieur.

Ce projet, chiffré à plus de 40 millions d’euros, a pour objectif de tripler la capacité d’accueil de la gare, avec pour ambition d’atteindre 150 000 voyageurs par jour d’ici à 2032.