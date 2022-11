Haute-Garonne : inauguration de l’aqueduc des Voûtes à Gardouch

L’aqueduc des Voûtes à Gardouch (Haute-Garonne) a été inauguré le 10 novembre 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence d’Olivier Guerra, le maire de la ville, et de Francette Nono, la maire de Renneville (Haute-Garonne). Les travaux d’aménagement de ce pont-canal remontaient à 2019.

Le chantier portait entre autres sur la rénovation de la calade (sol en pavés) en rive gauche, sur la reprise de l’étanchéité de l’ouvrage et sur la réhabilitation des bajoyers. La réfection du pavage en rive droite et la restauration de deux déversoirs ont également été réalisées. Le chantier incluait en outre la réhabilitation des maçonneries des parements extérieurs et des deux voûtes de l’aqueduc. Ces opérations ont été placées sous la maîtrise d’ouvrage de Voies Navigables de France. La maîtrise d’œuvre, quant à elle, a été assurée par l’architecte du patrimoine Mariano Marcos.

Au total, cette opération s’élève à près de 800 000 euros, bénéficiant de subventions du conseil départemental de la Haute-Garonne, de la Fondation du Patrimoine et de plusieurs donateurs.