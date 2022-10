Haute-Garonne : François Verdier, la nouvelle station de Toulouse

Afin de créer une intermodalité performante, le projet de construction d’une nouvelle station de métro souterraine est lancé sur le boulevard Lazare-Carnot à Toulouse, en Haute-Garonne. Baptisée « François Verdier », la station permettra de relier le centre-ville à la ligne B et à la troisième ligne de métro.

La station François Verdier accueillera de nouveaux quais à 35 mètres sous terre. Les travaux préparatoires vont commencer dès le premier trimestre 2023. La station sera implantée sous le monument aux morts. Aussi, les premières opérations consisteront à libérer les emprises et à déplacer provisoirement le monument. Après cette étape, le chantier se poursuivra jusqu’en 2026 par des travaux de génie civil, avec le passage du tunnelier au début de l’année 2026. Des travaux secondaires, de systèmes, et des essais s’ensuivront pendant une année. La livraison de la future station est attendue pour 2028.

Mis à part ces chantiers, d’éventuelles réorganisations seront prévues afin d’assurer la continuité des cheminements piétons et cyclistes. La station François Verdier sera également connectée avec six autres lignes de bus, à la suite du déplacement de certains arrêts de bus. Cette nouvelle station pourrait devenir la deuxième station la plus fréquentée, après celle de Marengo-Matabiau.