Haute-Garonne : fin des travaux pour la copropriété Cité moderne à Auterive

Plus de cinq ans de travaux ont été nécessaires pour réaliser la rénovation énergétique des 133 logements de la Cité moderne.

À Auterive (Haute-Garonne), le chantier de réhabilitation de la copropriété Cité moderne touche à sa fin. La résidence rénovée, construite en 1964 a été inaugurée le 1er juillet 2022 en présence de René Azema, le maire de la ville, de Serge Baurens, le président de la Communauté de communes du Bassin Auterivain (CCBA), de Maryse Vezat-Baronia et Sébastien Vincini, vice-présidents du conseil départemental de la Haute-Garonne, des architectes et des sociétés en charge des travaux.

Le chantier, qui a duré près de six ans, a permis de rénover énergétiquement les 133 logements de cette bâtisse. Il portait, entre autres, sur l’isolation thermique des toitures ainsi que la réhabilitation des menuiseries pour permettre un gain énergétique de plus de 60 %. Le coût de l’opération s’élevait à environ 3,2 millions d’euros, financés pour moitié par les copropriétaires. Le reste a été pris en charge par les partenaires financiers du projet, à savoir le Département, la région Occitanie et l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Pour les acteurs du projet, cette opération a permis de requalifier sur le long terme le parc de logements privés de la cité, mais aussi d »offrir aux résidents (copropriétaires et locataires) de meilleures conditions de vie tout en réalisant de considérables économies d’énergie.