Haute-Garonne : fin des travaux de rénovation du musée des Arts Précieux Paul-Dupu

La ville de Toulouse (Haute-Garonne) a entrepris des travaux de rénovation du musée municipal Paul-Dupuy, un patrimoine historique. Après plus de trois ans de travaux de réaménagement, il ouvrira ses portes au grand public d’ici à la mi-novembre 2022. L’édifice culturel a été renommé « Le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy ».

En plus des travaux sur le bâtiment, le chantier a mis l’accent sur la conservation des œuvres. L’objectif est de moderniser la présentation des collections permanentes. Afin d’en améliorer l’accessibilité pour les visiteurs, la Ville a mis en place une nouvelle banque d’accueil. D’autres dispositifs de haute technologie ont également été installés, tels que la création de visites virtuelles, des animations vidéo et des installations tactiles. Ces dispositifs vont faciliter les visites et contribuer à la traduction en langue des signes. De plus, une borne numérique a été créée à l’accueil pour permettre aux personnes à mobilité réduite de visiter le sous-sol.