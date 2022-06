Haute-Garonne : fin de la restructuration de la cuisine centrale de Tournefeuille

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Tournefeuille, la cuisine centrale a fait l’objet d’une rénovation d’un coût d’1 million d’euros.

La cuisine centrale de Tournefeuille (Haute-Garonne) a fait l’objet de travaux de rénovation qui ont été lancés en 2015. L’opération a permis d’agrandir plusieurs espaces tels que la zone de réception, les chambres froides, les aires de stockage et la zone destinée à la plonge. Les modifications réalisées ont concerné la création d’un bureau de réception de 11 m2, un local de stockage de barquettes de conditionnement de repas de 7 m2 et un sas de réception de marchandises de 16 m2. De nouveaux équipements ont été installés, notamment des fours, des sauteuses, des cellules de refroidissement et une machine.

Au total, un montant d’1 million d’euros a été alloué dans la restructuration de la cuisine centrale de Tournefeuille. Les nouveaux locaux ont été inaugurés le 24 mai 2022. La cérémonie a été une occasion pour Jean-Marc Clerc, inspecteur de l’Éducation nationale, et à Dominique Fouchier, le maire de la ville, de faire une descente sur les lieux. L’établissement sert 3 300 repas par jour à des écoliers, à des pensionnaires de résidences pour personnes âgées et à des personnels d’entreprises.