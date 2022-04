Haute-Garonne : extension de la station d’épuration de Plaisance-du-Touch

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) se lance dans l’extension de sa station d’épuration. Les travaux débuteront fin 2022.

La commune de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) compte 20 000 habitants. Afin de répondre à la croissance démographique, et notamment aux besoins en matière d’assainissement des eaux usées, elle a lancé en 2020 le projet d’extension de sa station d’épuration. Celui-ci a fait l’objet d’une déclaration d’intention déposée auprès de la préfecture de Haute-Garonne en février 2021.

Avec cette extension, la Ville et Réseau 31 envisagent de porter la capacité de l’actuelle station d’épuration à 30 000 équivalent-habitant (EH). Soulignons qu’une étude multisites a été réalisée pour évaluer la faisabilité des plans d’implantation et le dimensionnement nécessaire aux futures installations. Le site actuel est la solution la plus viable pour ce projet.

L’extension tiendra compte de toutes les contraintes sur le site comme l’intégration paysagère, la réduction du bruit et l’adaptation à la zone inondable. Elle portera sur la réalisation d’une troisième file de traitement et sur la construction d’un nouveau local technique. Un bassin tampon est aussi prévu pour améliorer le fonctionnement de la station lors des périodes de fortes pluies.

Le coût du projet est estimé à plus de 5 800 000 euros. Il est financé à hauteur de 5 % par le conseil départemental de Haute-Garonne et à 95 % par Réseau 31. Les travaux devraient commencer fin 2022 pour une livraison prévue en début d’année prochaine.

Pour information, Réseau 31 est le syndicat mixte d’eau et d’assainissement de Haute-Garonne (SMEA) qui regroupe l’ensemble des compétences du domaine de l’assainissement collectif et de l’eau potable. Il gère 140 stations d’épuration.