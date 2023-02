Haute-Garonne : deuxième phase de rénovation pour la piscine Alex-Jany à Ramonville-Saint-Agne

Depuis ce mois de février 2023, des travaux de rénovation sont entrepris au sein de la piscine Alex-Jany, à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne). Ils portent sur la reconstruction du sas d’entrée, la reprise de la terrasse et le réaménagement de la pataugeoire extérieure. Le pédiluve extérieur ainsi que les toitures seront également rénovés, et des aires de jeux aquatiques seront mises en place. En outre, des travaux seront effectués afin d’installer un espace de restauration et une cuve de récupération des eaux de vidange provenant du bassin.

Ces aménagements font partie de la deuxième phase du chantier de rénovation débuté en 2017. Selon la municipalité, ils visent à améliorer l’accessibilité et la performance énergétique du bâtiment pour apporter plus de confort aux usagers. Au total, plus de 1 million d’euros sont investis dans les travaux. Afin de soutenir le projet, le conseil départemental de la Haute-Garonne a mobilisé une enveloppe d’environ 250 000 euros. De son côté, la région Occitanie a déboursé 100 000 euros.