Haute-Garonne : des travaux sur les établissements recevant du public à Muret

À Muret, dans la Haute-Garonne, des travaux sont prévus à l’école maternelle Saint-Exupéry, à la salle des fêtes d’Estantens et au centre d’information et d’orientation.

La ville de Muret (Haute-Garonne) poursuit ses actions pour améliorer l’accueil dans les établissements recevant du public (ERP). Plusieurs bâtiments bénéficient ainsi de travaux. Entre autres, un préau de 95 m² débordant sur l’espace public vient d’être aménagé à l’école Saint-Exupéry. L’objectif est de couvrir une partie de la cour du côté de l’entrée afin de permettre la pratique d’activités extérieures pendant les jours de pluie. Les travaux ont été réalisés durant les vacances de février 2022.

Par ailleurs, la salle des fêtes d’Estantens fera l’objet de travaux d’extension de fin mai à fin octobre 2022. Elle ne dispose plus de la capacité suffisante pour l’accueil des usagers. Le projet d’agrandissement prévoit donc la création d’une salle intermédiaire de 100 m². Celle-ci servira à accueillir et à regrouper les besoins du quartier et de la ville.

Enfin, une opération de rénovation est programmée au centre d’information et d’orientation (CIO). Ouvert depuis les années 1970, ce lieu d’accueil nécessite des travaux de remise à neuf et de remise aux normes. Ceux-ci seront effectués entre avril et septembre 2022. Les travaux sont subventionnés par le plan de relance.