Haute-Garonne : des projets d’entreprises pour végétaliser la ville de Toulouse

Les lauréats de l’appel à projets Défi Entreprises « Toulouse + Verte », lancé par la commune de Toulouse (Haute-Garonne), ont été dévoilés. Dans la catégorie « Sols vivants », la société SCI Le Labo a été retenue pour son projet « Le Labo ». Celui-ci prévoit la déconstruction d’anciens bâtiments en faveur de l’agrandissement des espaces verts (jardin, aire de détente, espace de compostage).

Dans la catégorie « Plantations » figurent Thales Alenia Space et Greencity Immobilier. La division du groupe d’électronique Thalès envisage de créer un Ilot vert, qui proposera un espace mellifère et un jardin-forêt. De son côté, Greencity Immobilier va aménager un jardin partagé et des jardins privatifs au sein de la résidence des Cèdres bleus.

Les entreprises SETOM et Éclisse Promotion ont été choisies dans la catégorie « Biodiversité ». Le projet de la première consiste à préserver l’écosystème autour de l’usine de production d’eau de Pech-David. Le programme de la seconde entreprise se focalisera sur la valorisation de la nature autour de la nouvelle résidence Infinity.

Le groupement d’intérêt économique formé par Europolia et Oppidéa a été distingué par un prix d’encouragement pour l’implantation d’une activité maraîchère au sein de son siège social. La filiale de Liebherr à Toulouse a quant à elle reçu le prix d’honneur pour son projet de « Centrale Parc ».