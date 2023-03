Haute-Garonne : des logements en cours de construction à Pibrac, près de Toulouse

L’association toulousaine « Simon de Cyrène » et le Groupe des Chalets mènent un projet immobilier à destination des personnes en situation de handicap. L’opération porte sur la création de trois habitations partagées au cœur de Pibrac (Haute-Garonne). La première pierre a été posée en décembre 2022 et la livraison est prévue d’ici au troisième trimestre 2024.

Cet ensemble immobilier occupera une surface de plus de 960 m². Il proposera à terme 18 studios pour personnes à mobilité réduite (PMR) et 12 autres pour les assistants. Un appartement T2 et deux T3 viendront compléter l’offre de logement. Par ailleurs, chaque maison bénéficiera d’équipements collectifs tels qu’un salon, une salle à manger avec cuisine, une buanderie, un bureau et un local de rangement. Les futurs résidents disposeront par ailleurs de dix places de stationnement, deux extérieures et huit dans le bâtiment.

Le montant du projet s’élève à plus de 5 millions d’euros. Le conseil départemental contribue au financement à hauteur de 45 000 euros.