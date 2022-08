Haute-Garonne : démolition de la passerelle piétonne du Val d’Aran à Colomiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Quartier Supprimer Valider Valider

La réhabilitation du quartier du Val d’Aran à Colomiers se poursuit par la démolition de la passerelle piétonne.

Dans le cadre de la réhabilitation du quartier du Val d’Aran à Colomiers (Haute-Garonne), le bureau d’études EGIS a procédé à la démolition de la passerelle piétonne qui relie la place du Val-d’Aran à la rue du Centre, en juin 2022. Réalisée sur deux semaines, l’opération a permis de franchir une nouvelle étape dans la réalisation du chantier. Huit mois de travaux de réaménagement sont ainsi amorcés sur l’emprise de l’ouvrage. Ils porteront sur la création d’une traversée sécurisée au niveau de la rue du Général-de-Gaulle. Des escaliers seront aménagés de part et d’autre de la chaussée. L’espace public attenant fera aussi l’objet d’un nouvel aménagement paysager qui sera équipé de mobilier urbain en plus de zones de détente. Selon les prévisions du maître d’œuvre, le passage pourra être mis en service d’ici au premier trimestre 2023.

La réhabilitation du quartier du Val d’Aran est un projet porté par la ville de Colomiers et Toulouse Métropole, avec le soutien de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine. Les objectifs sont d’améliorer le cadre de vie des habitants en favorisant son attractivité et en tenant compte des divers enjeux environnementaux (développement des mobilités douces et végétalisation du quartier).