Haute-Garonne : début des travaux de construction de la future ligne C du métro dans le quartier Faubourg-Bonnefoy à Toulouse

D’importants changements concernent le quartier Faubourg-Bonnefoy à Toulouse (Haute-Garonne) en raison des travaux de construction de la ligne C du métro. La circulation sur les principaux axes routiers de la zone est coupée dans les deux sens depuis le 16 août 2023, et ce, jusqu’en mai 2024. Cette fermeture est nécessaire pour assurer les travaux de génie civil et de construction de la station Bonnefoy de la future ligne C, située en face de l’angle de la rue Louis-Masse. Tisséo, le réseau de transports en commun de Toulouse, est en charge de ce projet qui devrait durer neuf mois.

La future ligne C sera la troisième ligne de métro automatique qui desservira l’agglomération toulousaine d’ici à 2028. D’une longueur de 27 km, elle sera ponctuée de 21 stations dont celles de Bonnefoy, de Blagnac, de Labège, de La Vache, de Raisin, de Saint-Martin-du-Touch, de Fondeyre et de Matabiau Gare.