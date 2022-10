Haute-Garonne : débouchage d’une arche du Pont-Neuf pour l’extension du site culturel de Toulouse

La désignation de l’architecte chargé de concevoir l’extension de la galerie du château d’eau à Toulouse (Haute-Garonne) sera effectuée le 8 novembre 2022. Le projet, dont la livraison est prévue d’ici à fin 2025, requiert le creusement en aval de l’une des arches du Pont-Neuf.

Les travaux permettront d’améliorer l’accueil du public, la sécurité et l’accessibilité à certains niveaux du site. Ce chantier d’élargissement concerne notamment le dessous du Pont-Neuf. Sur la base de l’infrastructure, une arche comblée avec du béton est bouchée. Pour élargir la surface et pour restructurer le complexe, une opération de débouchage sera donc réalisée. Par ailleurs, le programme inclut la création d’un parcours extérieur et intérieur.

L’investissement prévisionnel alloué au projet est de près de 4 millions d’euros. Proposé par la mairie de Toulouse depuis environ dix ans, le projet d’extension du château d’eau permettra également de revaloriser le site.