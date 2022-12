Haute-Garonne : de nouvelles lignes pour le Réseau express vélo de la métropole toulousaine seront créées en 2023

Toulouse Métropole va poursuivre le programme de renforcement de son Réseau express vélo (REV). Pour l’année 2023, plusieurs projets seront lancés. Au début de l’année, une nouvelle piste à double sens va être aménagée sur le pont Saint-Pierre et la rue attenante. Une voie verte sera mise en place le long du canal de Saint-Martory. Un nouveau parcours cyclable reliera aussi l’écoquartier de la Cartoucherie au jardin du Barry, et un autre desservira les établissements scolaires ainsi que le complexe sportif de la rue du Petit Train. Il en sera de même sur le quai de Tounis, sur le chemin du Halage et sur l’avenue Louis-Bazerque (les ronds-points attenants inclus). Des aménagements similaires seront réalisés au niveau de l’allée Maurice-Sarraut, de l’avenue de l’U.R.S.S., des avenues Étienne-Billières et Frédéric-Estèbe. Les routes de Seysses, de Cornebarrieu et de Grenade seront également concernées par ces travaux.

Ces nouvelles lignes REV proposeront des parcours larges, continus, lisibles et sécuritaires. Pour la Métropole, ces projets s’inscrivent dans l’objectif de fluidifier la circulation, de faciliter r et d’accompagner l’usage du vélo.