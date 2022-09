Haute-Garonne : De l’enrobé végétal sur la RD17 à Merville.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le groupe Eiffage Construction a utilisé Biophalt, un enrobé végétal, durant les travaux de rénovation de la RD17 à Merville (Haute-Garonne).

Longue de 47 km, la RD17 est située au nord-ouest de Toulouse dans la commune de Merville (Haute-Garonne). Dans le cadre de son projet de transition écologique, le Conseil départemental a confié à Eiffage Construction la réfection d’un tronçon de près de deux kilomètres de cette route départementale.

Le chantier, réalisé les 30 et 31 août 2022, a consisté à recouvrir la voie avec un enrobage bas-carbone. Dans cette optique, l’entreprise Eiffage, spécialisée dans la construction d’infrastructures routières, a utilisé son nouveau matériau Biophalt. Cet enrobé biologique est composé de liant végétal provenant du recyclage de débris de papiers et de végétaux.

L’utilisation de cette technique innovante et écologique a permis d’économiser l’émission d’environ 47 tonnes de CO2. L’enrobé végétal constitue une solution au niveau du département, concernant l’entretien et la rénovation de ses routes. Par ailleurs, le Biophalt contribue à la préservation des ressources non renouvelables en mettant en avant l’économie circulaire. Appuyée par le Conseil départemental, la société Eiffage procédera à des suivis techniques de la partie rénovée durant deux ans.