Haute-Garonne: création de dix nouvelles aires de covoiturage d’ici à 2024

À la suite d’une enquête auprès des automobilistes, le conseil départemental de la Haute-Garonne s’est engagé à créer dix nouvelles aires de stationnement dédiées au parcage de véhicules. Les travaux consisteront à installer des infrastructures telles que des box à vélos sécurisées, des bornes de recharge électrique et un éclairage photovoltaïque. Les habitants des communes de Mane, de Beauville, de Nailloux, de Lévignac, de Seilhan, de Saint-Pé-Delbosc, de Pechbonnieu, de Fonsorbes, de Villemur-sur-Tarn et de Montberon seront les principaux bénéficiaires du projet. Le coût du chantier est estimé à plus de 900 000 euros, pour une livraison prévue d’ici à 2024.

Un plan d’aménagement avait été lancé en 2017 pour la construction de 48 aires de covoiturage, soit plus de 1 200 places de stationnement, pour un budget de 4 millions d’euros.

Le Département compte créer 2 000 places supplémentaires d’ici à l’horizon 2028. Il prévoit d’améliorer la qualité du déplacement des usagers et de les encourager à opter pour des solutions de covoiturage.