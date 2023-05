Haute-Garonne : concertation publique pour le projet d’aménagement des routes à l’est de Toulouse

Du 5 mai au 13 juin 2023, la mairie de Toulouse (Haute-Garonne) lance une concertation citoyenne portant sur les différents aménagements des routes dans l’est de la ville. Les secteurs du Pont des Demoiselles, de L’Ormeau, de Montaudran, de La Terrasse, de Malepère, ainsi que la commune de Saint-Orens-de-Gameville, sont concernés par ce projet.

Cette procédure porte sur la réorganisation de deux axes majeurs, la route de Labège et celle de Revel. La première traverse le quartier de Malepère, qui est aujourd’hui en plein essor. Sur cet axe, l’objectif de l’opération sera d’accompagner le développement de la ZAC Malepère, de sécuriser les différents modes de déplacement et de réorganiser le stationnement public.

La deuxième route, quant à elle, passe par le quartier de Montaudran et se prolonge par l’avenue de Toulouse à Saint-Orens-de-Gameville. Sur cette voie, le but sera d’accompagner et de faciliter le déploiement du nouveau Linéo 7 jusqu’au lycée de Saint-Orens-de-Gameville. L’opération devrait aussi permettre la création de cheminements piétons accessibles le long de cet axe.