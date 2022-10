Haute-Garonne : Colomiers, rénovation urbaine du quartier du Pelvoux.

Le projet de rénovation urbaine du quartier du Pelvoux (Haute-Garonne) est relancé après deux ans d’interruption. La phase d’études se poursuit afin d’imaginer de nouveaux aménagements. Une première étude a été réalisée en 2019 par l’Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine (AUAT). Elle a permis de mettre en avant les atouts et les difficultés du quartier. S’y ajoutaient les évolutions prévues de son environnement, comme l’arrivée de la troisième ligne de métro. Des groupes de travail ont également été mis en place avec les habitants afin de co-construire le projet.

Pelvoux est un secteur ancien construit dans les années 1970. Sa voirie et ses espaces publics ne répondent plus aux usages contemporains. Abritant cinq bâtiments, propriétés des bailleurs sociaux Altéal et Patrimoine SA Languedocienne, le quartier compte 146 logements qui sont également vétustes. Le programme de renouvellement prévoit donc des rénovations, démolitions et constructions qui porteront le nombre de logements à plus de 360.

Le chantier devrait démarrer d’ici à 2023 selon le calendrier prévisionnel du projet. Il débutera par la construction de deux nouveaux immeubles. La livraison des premiers logements est attendue courant 2024. Quant à la réhabilitation des logements conservés, elle est prévue d’ici à 2025.