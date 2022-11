Haute-Garonne : CDC Habitat construit une nouvelle résidence étudiante à Toulouse

CDC Habitat, Pitch Immo et l’Agence régionale aménagement construction (Arac) Occitanie vont construire une nouvelle résidence étudiante à Toulouse (Haute-Garonne). Celle-ci sera implantée le long du boulevard Déodat-de-Séverac et comptera 331 logements, répartis sur trois bâtiments. Le complexe résidentiel disposera également de 1 500 m2 d’espaces de formation et de plusieurs espaces partagés (laveries, salles communes, salle d’étude…).

La construction de cette résidence vise à accompagner le dynamisme de la métropole toulousaine. L’objectif est notamment de proposer de meilleures conditions d’accueil et des loyers abordables aux étudiants ainsi qu’aux particuliers en formation dans la ville. Ainsi, à la livraison des appartements en juillet 2023, une partie sera réservée en priorité aux étudiants de BTS du lycée Déodat-de-Séverac. Ce dernier fait partie des partenaires du projet aux côtés du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous). Les étudiants pourront accéder à des logements déjà équipés : chambres meublées, espaces de rangement, cuisines dotées de plan de travail…