Haute-Garonne : aménagement d’une gare de bus provisoire à Colomiers

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Haute-Garonne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Une station de bus provisoire est aménagée à Colomiers. L’opération fait partie de la phase préparatoire du projet « troisième ligne de métro » de Toulouse.

La réalisation d’une station de bus provisoire est en cours sur l’esplanade François-Mitterrand à Colomiers (Haute-Garonne). Les travaux, confiés à l’entreprise Eurovia, ont été lancés le 28 mars 2022. Ils dureront sept semaines.

Cette gare provisoire fait partie des aménagements préparatoires à la création de la troisième ligne de métro de Toulouse. Selon les détails de ce projet, quatre autres gares de bus seront mises en place pour desservir les stations de La Vache, des Sept Deniers, de Toulouse-Lautrec et de Labège La Cadène.

Rappelons que la future ligne de métro toulousaine doit faciliter la liaison entre l’est et l’ouest de la partie nord de l’agglomération. Avec ses 21 stations dispersées sur 27 km de lignes, elle doit permettre à 200 000 voyageurs par jour de se déplacer plus librement de la métropole vers la périphérie, et inversement. Selon les prévisions, elle entrera en service d’ici à l’horizon 2030.