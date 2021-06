Haute-Garonne : amélioration de la sécurité du carrefour de la RD 25B et de la RD 40A

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le Département de la Haute-Garonne poursuit l’aménagement du carrefour de la RD 25B et de la RD 40 A.

Les travaux pour faciliter la circulation entre la RD 25B et la RD 40A sur les communes de Montesquieu-Volvestre et Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) ont débuté le 3 mai 2021. Le conseil départemental a décidé de lancer le chantier d’aménagement et de sécurisation du carrefour à l’intersection de ces deux routes. L’objectif est de sécuriser la circulation au niveau de ce croisement, et d’améliorer la lisibilité du carrefour afin de réduire les risques d’accident, en régulant en amont la vitesse des usagers. Pendant la durée du chantier, la circulation se fera en alternat par feux, de jour comme de nuit.

Les travaux devraient se terminer le 18 juin 2021. Ils consistent à créer un îlot au centre de l’intersection RD 25B / RD 40A afin de guider les usagers et d’organiser le flux des véhicules. Ils prévoient également l’aménagement d’un cheminement piétonnier sécurisé sur la RD 40 A. Le conseil départemental de la Haute-Garonne finance entièrement l’opération, pour un montant total de 105 k€, et en assure aussi la maîtrise d’œuvre.