Haute-Garonne : amélioration de la circulation et embellissement des rues de Metz, Croix-Baragnon et Boulbonne à Toulouse

Depuis le mois de janvier 2023, les rues de Metz, Croix-Baragnon et Boulbonne, à Toulouse (Haute-Garonne), font l’objet d’un chantier de restructuration. Des aménagements sont réalisés sur les réseaux souterrains. Il s’agit notamment d’interventions préalables à la requalification et à l’embellissement de ces axes. Une fois ces interventions terminées, les travaux se concentreront sur la chaussée.

À partir de cet été, des opérations seront menées au niveau des trottoirs afin de les rendre plus accueillants et agréables pour les piétons. Une phase de végétalisation sera aussi entreprise afin d’apporter plus de verdure à l’espace public. Par ailleurs, des agencements seront effectués au niveau de l’accès des commerces riverains.

Selon le calendrier prévisionnel, ce chantier de rénovation devrait durer jusqu’en 2025. Il vise à apaiser ces rues très commerçantes et animées du centre-ville de Toulouse. L’objectif est également d’améliorer le cadre de vie des riverains ainsi que celui des usagers (cyclistes, piétons et automobilistes).